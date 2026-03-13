Truffano un’anziana fingendosi carabinieri | arrestati dopo inseguimento sull’A1

Due uomini sono stati arrestati in autostrada dopo aver truffato una donna di 71 anni fingendosi carabinieri a Firenze. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata del 10 marzo e si è concluso con un inseguimento sulla A1. Le forze dell’ordine sono intervenute per fermare i due sospettati, che sono stati portati in custodia.

Firenze, 13 marzo 2026 – – Si è conclusa con un inseguimento in autostrada e con due arresti la truffa ai danni di una donna di 71 anni avvenuta nella tarda mattinata del 10 marzo a Firenze. I malviventi hanno utilizzato la tecnica, purtroppo ormai diffusa, dei finti appartenenti alle forze dell’ordine, ma la reazione della vittima e il rapido intervento dei carabinieri hanno permesso di fermarli poco dopo sull’A1. La donna si è subito insospettita. Secondo quanto ricostruito dai militari del nucleo radiomobile di Firenze, la donna era stata contattata telefonicamente da alcuni complici che, spacciandosi per carabinieri, le avevano annunciato un controllo sui gioielli nell’ambito di una presunta indagine per rapina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffano un’anziana fingendosi carabinieri: arrestati dopo inseguimento sull’A1 Articoli correlati Truffano un anziano fingendosi Carabinieri ma vengono scoperti: arrestatiSono accusati di aver raggirato un 82enne della provincia di Siena, con la tecnica dei “finti Carabinieri”. Truffano un'anziana ma vengono bloccati dopo lungo inseguimentoDopo aver ignorato l'alt della polizia stradale sull'A1 hanno imboccato lo svincolo di Capua contromano e sfondato la barriera del casello:... Tutti gli aggiornamenti su Truffano un'anziana fingendosi... Temi più discussi: Truffano anziana fingendosi Carabinieri, ma arrivano quelli veri: recuperati 30mila euro di oro e denaro contante; Finti carabinieri truffano la nonna per più di 30mila euro: arrestati in poche ore; Finto maresciallo truffa un’anziana: denunciato venticinquenne; Francesco Guerra, lo scrittore 80enne sventa la truffa: Un finto carabiniere mi ha parlato di un incidente, ma io non guido da trent'anni. Truffano anziana, arrestati due falsi carabinieriI carabinieri della Stazione di Rosciano e gli agenti della sottosezione autostradale della Polizia stradale Caserta Nord hanno proceduto alla riconsegna dell'intera refurtiva a un'anziana donna di 80 ... rainews.it Finti poliziotti truffano due anziani. Condannata la coppia di malviventiAi napoletani di 52 e 30 anni che sono comparsi davanti al giudice una pena complessiva di cinque anni. Nei colpi messi a segno si erano fatti consegnare ingenti somme di denaro e gioielli per 15mila ... msn.com LIETO FINE: FINTI CARABINIERI TRUFFANO UN’84ENNE, ARRESTATI IN TRE, RECUPERATA REFURTIVA DA 30MILA EURO Sembrava un colpo andato a buon fine, ma per tre presunti truffatori è scattato l’arresto pochi minuti dopo. È accaduto - facebook.com facebook "I Paesi che ci truffano sono in estasi" dopo la decisione della Corte: "Ballano per strada, ma non per molto". Lo ha detto Trump sottolineando che la "buona notizia è che ci sono metodi e statuti più forti dell'International Emergency Economic Powers Act. #ANS x.com