Bologna piange il suo Geovani Il gol alla Viola e il sorriso da buono Una sola annata per diventare idolo
Bologna piange il suo Geovani, un calciatore che ha lasciato un segno durante una sola stagione. Il suo gol contro la Viola e il sorriso sincero sono ricordi ancora vivi tra i tifosi. Nonostante la breve carriera in maglia rossoblù, è riuscito a conquistare l’affetto di molti grazie al suo atteggiamento e alle sue prestazioni. La sua presenza ha rappresentato un momento particolare per la squadra e i supporter, che ora lo ricordano con affetto.
Ci sono calciatori che si ritagliano un posto speciale nel cuore dei tifosi anche senza aver lasciato traccia negli almanacchi. A taluni di questi ‘eletti’ può bastare anche una sola partita per entrare per sempre nella memoria collettiva di una piazza. La sua partita iconica Geovani Faria Da Silva, per tutti semplicemente Geovani, la giocò e la vinse il 5 novembre 1989 a Firenze, con un missile da distanza siderale che beffò Landucci e permise a quel Bologna di aggiudicarsi il derby dell’Appennino piegando gli eterni rivali della Fiorentina. Quell’1-0 cadde pochi mesi dopo l’assalto a colpi di molotov di tre ultras viola al treno rossoblù nella stazione di Firenze Rifredi che ha lasciato una traccia indelebile nell’esistenza di Ivan Dall’Olio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Nessuna partita vale una ferita ! No alla violenza .
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