Bologna piange il suo Geovani Il gol alla Viola e il sorriso da buono Una sola annata per diventare idolo

Bologna piange il suo Geovani, un calciatore che ha lasciato un segno durante una sola stagione. Il suo gol contro la Viola e il sorriso sincero sono ricordi ancora vivi tra i tifosi. Nonostante la breve carriera in maglia rossoblù, è riuscito a conquistare l’affetto di molti grazie al suo atteggiamento e alle sue prestazioni. La sua presenza ha rappresentato un momento particolare per la squadra e i supporter, che ora lo ricordano con affetto.

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