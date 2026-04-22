Giuseppe Rossi elegge il suo erede alla Fiorentina | Se diventa più cattivo e si prende responsabilità può diventare un idolo a Firenze!

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’ex attaccante ha parlato della sua esperienza alla Fiorentina e dell’Italia, menzionando anche il suo rapporto con il club e il suo passato nel calcio. Durante la conversazione, ha espresso fiducia in un giovane calciatore della squadra, definendolo potenzialmente un futuro idolo se riuscirà a migliorare alcune caratteristiche e ad assumersi più responsabilità.

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