L'Inter sta effettuando un rinnovamento della difesa, con la partenza di Sommer, Acerbi, Darmian e forse De Vrij. Sommer potrebbe rimanere come secondo portiere per un altro anno. La squadra si prepara a inserire quattro giovani giocatori al posto dei difensori usciti. Le decisioni ufficiali sulla permanenza di alcuni giocatori saranno comunicate nelle prossime settimane.

L’età passa, inesorabile. I vecchi muri pure, crollano. La stagione in corso dimostra come non ci sia più traccia dell’antica difesa nerazzurra, quella che ha protetto l’Inter nelle ultime annate, fiaccata ormai da marginalità dei vecchi protagonisti, errori individuali e cali di forma. Ma, soprattutto, dalla velleitaria lotta contro la carta di identità, che assomiglia poi tanto a quella contro i mulini a vento. Insomma, bisognerà togliere delle rughe al reparto, è inevitabile e necessario: per questo, l’Inter si prepara a un cambiamento profondo anche là dietro. Si studiano già adesso i tanti possibili movimenti dell’estate, a partire dai... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, in difesa via i "vecchi", spazio a 4 giovani: ecco chi entra e chi esce

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