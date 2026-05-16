L'Inter si prepara a vivere una giornata di celebrazione a San Siro, dedicata ai giocatori che hanno avuto meno spazio durante la stagione. Mentre le rivali si sfideranno per un posto in Champions League, i nerazzurri festeggeranno l'acquisto del doppio trofeo, lo Scudetto e la Coppa Italia, con un evento che coinvolgerà anche i tifosi in strada. La società ha organizzato momenti di festa all’interno dello stadio prima di lasciare spazio ai festeggiamenti collettivi.

Nei minuti in cui le grandi rivali si giocheranno un posto in Champions League, l'Inter comincerà la sua grande giornata di festa, dopo aver conquistato l'accoppiata Scudetto-Coppa Italia. In occasione della sfida al già retrocesso Hellas Verona, in programma domani alle 15, il club ha infatti "convocato" i tifosi al Meazza già dalle 12.30 per un grande show condotto da Elenoire Casalegno e Daniele Battaglia, con protagoniste alcune Legends del passato, tifosi Vip dal mondo della musica, dello sport e dell’intrattenimento e i protagonisti che hanno conquistato i due trofei: giocatori e staff tecnico. Chivu, per il confronto con gli... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inter, goditi la festa a San Siro. Spazio a chi ha giocato meno e poi tutti in strada per il “doblete”

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ANDIAMO PER LA PRIMA VOLTA ALLO STADIO SAN SIRO A VEDERE INTER - NAPOLI.... VLOGVI..

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