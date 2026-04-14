Durante un evento a Verona, il presidente del Consiglio ha chiesto ufficialmente di sospendere il Patto di stabilità europeo, descrivendo la misura come una risposta generale alle esigenze dell’Unione Europea. La proposta è stata avanzata pubblicamente, senza riferimenti a eventuali accordi o decisioni già prese. La richiesta si inserisce nel dibattito politico in corso sulla gestione delle regole fiscali e sulla loro applicazione nel contesto europeo.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rilanciato con forza il tema della sospensione del Patto di stabilità europeo, intervenendo a Verona durante il Vinitaly. Sospendere il patto di stabilità “potrebbe aiutare. L’Ue non dovrebbe sottovalutare l’impatto che la crisi potrà avere”, “muoversi troppo tardi è un enorme errore di valutazione”. “Stiamo chiedendo sia la sospensione del Patto, sia dell’Ets. Dar battaglia in Ue” su questi temi è “per il bene dell’Ue”. Cosa prevede il Patto di stabilità europeo. Il Patto di stabilità e crescita è l’insieme di regole che disciplina i bilanci degli Stati membri dell’ Unione europea. Stabilisce limiti precisi al deficit e al debito pubblico, con l’obiettivo di garantire la sostenibilità dei conti nel medio periodo.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Patto di stabilità, Meloni chiede sospensione: “Misura generalizzata per bene dell’Ue”

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