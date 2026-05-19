Bocce Morano domina a Tolentino Vince la coppia Braconi-Gazzoli

La 19ª edizione del Trofeo femminile Città di Tolentino si è conclusa con la vittoria della coppia formata da Braconi e Gazzoli. Nella categoria maschile, invece, Chiara Morano, proveniente da Osteria Grande, ha ottenuto la vittoria, lasciando il proprio nome nell’albo d’oro della competizione. La manifestazione si è svolta nella città di Tolentino, richiamando numerosi appassionati di bocce che hanno assistito alle sfide finali. La competizione ha visto protagonisti diversi giocatori e coppie provenienti da varie zone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La bolognese Chiara Morano (Osteria Grande) ha scritto il proprio nome nell’albo d’oro del Trofeo femminile Città di Tolentino, giunto alla 19ª edizione. La manifestazione nazionale si è tenuta nella locale bocciofila presieduta da Claudio Pascucci dove c’è stato anche l’interessante secondo trofeo leilei Città di Tolentino in cui le atlete si sono iscritte senza il vincolo di appartenere alla stessa società e con alcune condizioni riguardanti le categorie di gioco. Ad esempio, una giocatrice di categoria A poteva far coppia soltanto con una di categoria C o inferiore. Alla gara individuale per tutte le categorie di gioco, direttore di gara Luigi Emiliani, si sono iscritte 70 giocatrici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bocce. Morano domina a Tolentino. Vince la coppia Braconi-Gazzoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tennis, junior next gen. A Tolentino tra le under 10 vince la coppia Gualdo-BindellaOltre 500 iscritti hanno preso parte alla prima tappa dello Junior Next Gen, torneo riservato alle categorie under 10, under 12 e under 14 sia... Tejada vince ad Apt: Vingegaard domina la generaleLa sesta tappa della Parigi-Nizza 2026 ha Harold Tejada imporsi sul traguardo di Apt, precedendo un gruppo inseguente di soli sei secondi.