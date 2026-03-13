Nella sesta tappa della Parigi-Nizza 2026, Harold Tejada ha tagliato per primo il traguardo ad Apt, arrivando davanti a un gruppo di inseguitori di soli sei secondi. La vittoria è arrivata in un finale combattuto, con Tejada che ha ottenuto il successo dopo una corsa intensa. La classifica generale vede ora Vingegaard in prima posizione.

La sesta tappa della Parigi-Nizza 2026 ha Harold Tejada imporsi sul traguardo di Apt, precedendo un gruppo inseguente di soli sei secondi. Jonas Vingegaard mantiene la leadership della classifica generale con un margine solido su Daniel Martinez e Georg Steinhauser a due giorni dalla conclusione. L’evento si è svolto in una giornata definita come di transizione per i favoriti alla vittoria finale. Nonostante il percorso presentasse tratti impegnativi, l’esito non ha prodotto scostamenti significativi tra i principali contendenti del podio. La dinamica della corsa ha confermato la stabilità dei tempi ai vertici della graduatoria. Il colombiano Tejada ha ottenuto la vittoria parziale grazie a uno sprint finale deciso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tejada vince ad Apt: Vingegaard domina la generale

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