Tennis junior next gen A Tolentino tra le under 10 vince la coppia Gualdo-Bindella

A Tolentino si è svolta la prima tappa dello Junior Next Gen, torneo dedicato alle categorie under 10, 12 e 14, sia maschili che femminili. Oltre 500 iscritti hanno partecipato all'evento sui campi dell’associazione Tennis Tolentino, con la vittoria della coppia Gualdo-Bindella tra le under 10. La competizione ha coinvolto numerosi giovani tennisti provenienti da diverse zone.

Oltre 500 iscritti hanno preso parte alla prima tappa dello Junior Next Gen, torneo riservato alle categorie under 10, under 12 e under 14 sia maschile che femminile, svoltosi sui campi dell’associazione Tennis Tolentino. Giunto alla quindicesima edizione, il circuito è composto da quattro tappe e suddiviso in cinque macroaree, che porteranno a un master finale. Nicole Gualdo del Tennis Tolentino ha vinto il doppio femminile under 10 in coppia con Sofia Bindella del circolo di Fano. "La nostra struttura – spiega Giancarlo De Leo, direttore sportivo dell’associazione organizzatrice e delegato provinciale Fitp (Federazione italiana tennis e padel) – ha ospitato la prima tappa della macroarea centro sud con un evento a livello giovanile assai importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis, junior next gen. A Tolentino tra le under 10 vince la coppia Gualdo-Bindella Articoli correlati TC 2002, a marzo nel Sannio le promesse del tennis italiano per la tappa del “Junior Next Gen 2026”Tempo di lettura: < 1 minutoAnche quest’anno (4-15 marzo) Benevento diventerà il centro del tennis giovanile italiano ospitando al Tc 2002 di via... Presentata la 14ª edizione del Torneo di Tennis Junior Next Gen ItaliaÈ stata presentata questa mattina, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Parma, la 14ª edizione del Torneo di Tennis Junior Next Gen Italia,... Una raccolta di contenuti su Tennis junior next gen A Tolentino tra... Tennis: conto alla rovescia per il 13° Junior Next Gen al CastellazzoDopo i Campionati Europei Under 16 maschili e femminili dello scorso settembre, torna a Parma il grande tennis giovanile con il circuito Junior Next Gen Italia, giunto quest’anno alla sua tredicesima ... sportparma.com Junior Next Gen Italia, il grande tennis giovanile al CastellazzoDopo i campionati Europei Under 16 maschili e femminili dello scorso settembre, torna a Parma il grande tennis giovanile con il circuito Junior Next Gen Italia, giunto quest’anno alla sua tredicesima ... sportparma.com