Il settore dell’energia si concentra sull’importanza di incrementare la produzione di energia sostenibile, con particolare attenzione all’installazione di pale eoliche in mare. Legacoop Romagna ha sottolineato la necessità di sviluppare progetti eolici nel Mare Adriatico per rispondere alla crescente domanda di energia. La questione è stata evidenziata in un intervento pubblico, senza altre implicazioni o commenti.

Il caro energia ha finito con l’accendere un riflettore sull’ eolico in mare. A rilanciare la necessità di procedere è Legacoop Romagna che parla espressamente di sviluppo dell’eolico nel Mare Adriatico. Nei giorni scorsi il sindaco di Ravenna è tornato sull’argomento ribadendo la necessità di cogliere questa opportunità, e "il mondo cooperativo è pienamente concorde - sottolineano da Legacoop -. L’ eolico offshore può rappresentare uno dei pilastri della produzione di energia rinnovabile nel medio periodo, contribuendo sia alla decarbonizzazione, sia alla sicurezza energetica del Paese". D’altronde, rilevano da Legacoop, "le crisi energetiche internazionali dimostrano quanto sia fragile un sistema che dipende in larga parte da fonti fossili importate", spiega Paolo Lucchi, il presidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Dobbiamo produrre energia sostenibile, servono pale eoliche"

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