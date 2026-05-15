Blitz dei Nas di Parma in un allevamento bovino irregolarità nell' identificazione dei vitelli | multa di oltre 4.500 euro

I Carabinieri del N.A.S. di Parma hanno condotto un intervento presso un allevamento bovino nella Bassa Reggiana, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare e il benessere degli animali. Durante il controllo sono state riscontrate irregolarità nell’identificazione dei vitelli, che hanno portato a una sanzione amministrativa di oltre 4.500 euro. L’ispezione si inserisce in un più ampio programma di controlli sulla filiera zootecnica e sulla tutela della salute pubblica.

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