Blitz dei Nas di Parma in un allevamento bovino irregolarità nell' identificazione dei vitelli | multa di oltre 4.500 euro
I Carabinieri del N.A.S. di Parma hanno condotto un intervento presso un allevamento bovino nella Bassa Reggiana, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare e il benessere degli animali. Durante il controllo sono state riscontrate irregolarità nell’identificazione dei vitelli, che hanno portato a una sanzione amministrativa di oltre 4.500 euro. L’ispezione si inserisce in un più ampio programma di controlli sulla filiera zootecnica e sulla tutela della salute pubblica.
I Carabinieri del N.A.S. di Parma, nell’ambito dei controlli finalizzati alla tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare e del benessere animale, hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un allevamento bovino situato nella Bassa Reggiana, operando. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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