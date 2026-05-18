Ultima Generazione condanne di quattro mesi per l’imbrattamento all’Arco della Pace

In un processo che ha visto coinvolte diverse persone, alcune sono state condannate a quattro mesi di reclusione per aver imbrattato l’Arco della Pace a Milano, mentre altre sono state assolte. La particolarità di questa vicenda riguarda il fatto che nello stesso procedimento sono state emesse sentenze di condanna e di assoluzione. Questo tipo di decisione, anche se non comune, può verificarsi quando un individuo è accusato di più reati e le prove portano a risultati differenti.

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Milano, 18 maggio 2026 – Condanne e assoluzioni per le stesse persone, nello stesso processo. Evento non frequente, ma possibile quando i reati commessi sono multipli. Il processo in primo grado a Milano in cui erano finiti imputati undici attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione, accusati di imbrattamento di beni culturali e difesi dagli avvocati Gilberto Pagani e Daniela Torro, si è chiuso così. Assoluzioni per "particolare tenuità del fatto" per aver versato, nel novembre del 2022, sacchi di farina sull'auto dipinta da Andy Warhol, opera esposta alla Fabbrica del Vapore, e condanne a 4 mesi, invece, per aver gettato della vernice arancione contro i basamenti e alcune colonne dell'Arco della Pace il 15 novembre 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ultima Generazione, condanne di quattro mesi per l’imbrattamento all’Arco della Pace ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Seorang pria yang diintimidasi tanpa diduga mendengar pikiran batinnya: menjadi sangat kaya! Sullo stesso argomento Leggi anche: Milano, Ultima Generazione: richiesti 117mila euro per l’azione all’Arco della Pace Roma, condanna per imbrattamento in piazza Navona: 4 mesi a quattro attivistiMentre i cittadini pagano il prezzo della dipendenza dal fossile, chi si oppone viene condannato 12 maggio 2026 Roma: Venerdì 8 maggio il tribunale... Ultima Generazione, condanne di quattro mesi per l’imbrattamento all’Arco della PaceSi è chiuso a Milano il processo nei confronti degli undici attivisti protagonisti di due gesti dimostrativi diversi tra 2022 e 2023. Assoluzioni invece per il lancio di farina sull’auto dipinta da An ... msn.com Ultima Generazione, condannati a 4 mesi gli attivisti che imbrattarono l'Arco della Pace. Assolti per la farina sull'opera di WarholL'accusa era di imbrattamento di beni culturali. Per il fatto del 15 novembre 2023 si era costituita parte civile la Soprintendenza per i beni culturali; la pulizia era costata 52 mila euro ... milano.corriere.it Girovagando in TL mi ritrovo nuovamente lui. La nuova versione di Grok, senza che lo chiedessi, scrive rilevata generazione AI. Incuriosito apro l’articolo, contenuto elementare ma ben strutturato, sospettoso chiedo e… Ti chiami Quotidiano, impara scrivert x.com