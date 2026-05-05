Novara si allarga la Ztl in centro | i nuovi percorsi per le auto e quando iniziano le multe

A Novara, da ieri, 4 maggio, è attiva la seconda fase della nuova zona a traffico limitato nel centro storico, con un ampliamento dell’area intorno alla Basilica di San Gaudenzio. Sono stati definiti nuovi percorsi per le auto che attraversano questa zona e sono stati stabiliti i tempi di avvio delle sanzioni per chi viola le nuove regole. La modifica interessa principalmente le strade nelle vicinanze del monumento.

É entrata in vigore ieri, lunedì 4 maggio, la seconda fase della nuova Ztl di Novara, che riguarda l'area della Basilica di San Gaudenzio. Tra le novità principali introdotte con l'ampliamento della zona a traffico limitato, c'è l'inversione del senso di marcia nell'ultimo tratto di corso Italia.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Nuova Ztl a Novara, scatta la fase 2: i nuovi divieti e le telecamere. Cosa cambiaParte in questi giorni il periodo di sperimentazione relativo alla seconda fase della nuova Ztl, che interessa l'area intorno alla Basilica di San... Partono le multe nella zona 30 a Roma: la mappa degli autovelox nella Ztl centro storicoDissuasori, autovelox mobili e indicatori della velocità sono pronti nella zona 30 della Ztl centro storico a Roma. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: La Ztl si allarga fin sotto la Cupola di Novara; Novara, si allarga la Ztl in centro: i nuovi percorsi per le auto e quando iniziano le multe; Nuova Ztl a Novara, scatta la fase 2: i nuovi divieti e le telecamere. Cosa cambia; Il Vco colonizzato dai lupi: cresce la popolazione del grande predatore. Novara, si allarga la Ztl in centro: i nuovi percorsi per le auto e quando iniziano le multeAl via la seconda fase della nuova Ztl di Novara: nuovi varchi in via Antonelli e via Pier Lombardo, cambia la circolazione in corso Italia. Tutte le novità ... novaratoday.it Novara dettagli - facebook.com facebook Il grande volley approda a Biella e Novara: le azzurre di Velasco contro la Francia x.com