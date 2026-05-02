Rifiuti incendio alla discarica di Macchia Soprana | le rassicurazioni dell’assessora regionale Pecoraro

Nella mattina del 30 aprile si è verificato un incendio presso la discarica di Macchia Soprana, nel Comune di Serre. L’assessora regionale all’Ambiente ha seguito la situazione e ha espresso vicinanza alle persone del territorio. La discarica si trova in una zona soggetta a controlli e interventi di gestione dei rifiuti. Nessuna informazione ufficiale indica danni gravi o rischi immediati per la popolazione.

L’Assessora all’Ambiente Claudia Pecoraro segue con attenzione quanto accaduto nella mattina del 30 aprile presso la discarica di Macchia Soprana, nel Comune di Serre ed esprime vicinanza alle cittadine e ai cittadini del territorio. L’incendio, che ha interessato un’area circoscritta dell’impianto, è stato prontamente gestito dai Vigili del Fuoco, consentendo di contenere le fiamme e limitare i rischi. “Ho seguito personalmente la vicenda sin dalle prime ore, in costante contatto con gli enti competenti» – dichiara l’assessora Pecoraro – La situazione è sotto controllo e tutte le strutture sono al lavoro per garantire la sicurezza dell’area e della popolazione”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Incendio presso la discarica di Macchia Soprana, Ecoambiente precisa: "E' avvenuto in un'area circoscritta adiacente ai silos"Giungono le precisazioni della società Ecoambiente Salerno in merito all’incendio che si è sviluppato poco dopo le 6 del mattino presso la discarica... Pecoraro: “Situazione sotto controllo alla discarica di Serre”Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessora all’Ambiente, Claudia Pecoraro, “segue con attenzione quanto accaduto nella mattina del 30 aprile presso la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incendio presso la discarica di Macchia Soprana, Ecoambiente precisa: E' avvenuto in un'area circoscritta adiacente ai silos; Incendio alla discarica di Macchia Soprana a Serre: distrutti sedici silos di percolato; Incendio all’alba nella discarica di Serre: in fiamme alcuni silos; Incendio nel Cilento, il vento alimenta le fiamme: arriva il canadair. Incendio discarica Macchia Soprana, Pecoraro: La Regione vigila, situazione sotto controlStampa L’Assessora all’Ambiente Claudia Pecoraro segue con attenzione quanto accaduto nella mattina del 30 aprile presso la discarica di Macchia Soprana, nel Comune di Serre ed esprime vicinanza alle ... salernonotizie.it Incendio alla discarica di Macchia Soprana a Serre: distrutti sedici silos di percolatoGrave incendio nella discarica di Macchia Soprana a Serre: distrutti 12 silos di percolato. Intervengono Vigili del Fuoco, ARPAC e Carabinieri. Sindaco Opramolla: Avviato accesso agli atti ... infocilento.it Incendio discarica Macchia Soprana, Pecoraro: "Regione segue ogni sviluppo con massima attenzione" - facebook.com facebook