Bitonci presenta Porto Marghera agli emissari Ue | Ideale per le terre rare

Da veneziatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è svolto il primo incontro tra rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali e gli esperti della Commissione europea per discutere delle potenzialità del Porto di Venezia come punto di riferimento europeo per le materie prime critiche. In questa occasione, un esponente ha sottolineato come l’area portuale sia particolarmente adatta per lo stoccaggio e la lavorazione delle terre rare. Il progetto, sostenuto dal governo e dalla regione, mira a valorizzare le risorse strategiche e a rafforzare la posizione del porto nel settore.

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Si è tenuto oggi il primo incontro tra le istituzioni locali e nazionali e gli esperti della Commissione Ue per valutare gli asset competitivi del Porto di Venezia come hub europeo per materie prime critiche, progetto su cui governo e regione stanno puntando con forza.Clicca qui per iscriverti al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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