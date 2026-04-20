Hub per le terre rare il porto di Trieste ' sorpassa' Ravenna | Più adatto allo scopo

Il porto di Trieste ha superato quelli di Ravenna e Marghera nella candidatura come sede di un importante hub per lo stoccaggio di terre rare. Queste materie prime sono fondamentali per la produzione di tecnologie come pannelli solari, batterie e impianti fotovoltaici. La decisione di puntare su Trieste deriva dalla sua posizione strategica e dalle caratteristiche logistiche del porto. La proposta prevede di sfruttare l'infrastruttura portuale per lo sviluppo di questa attività.

Il porto di Trieste ‘sorpassa’ quelli di Ravenna e Marghera e verrà candidato a scalo dove realizzare un grande hub per lo stoccaggio di terre rare, le materie prime che concorrono alla produzione di pannelli solari, batterie elettriche, impianti fotovoltaici e molto altro nel panorama della.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Panoramica sull’argomento

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