Bisceglie Spina accusa il Comune | Si è offesa la memoria delle vittime

A Bisceglie, un rappresentante ha accusato il Comune di aver offeso la memoria delle vittime di un incidente. La questione si concentra sul motivo per cui i nomi delle vittime non sono stati menzionati durante l'udienza in aula, nonostante la richiesta di farlo. Inoltre, si discute su come l’amministrazione abbia gestito un’allerta riguardante l’edificio scolastico Monterisi, ignorando le indicazioni di sicurezza. La vicenda ha suscitato reazioni e polemiche tra le parti coinvolte.

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