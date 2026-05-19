Bisceglie Spina accusa il Comune | Si è offesa la memoria delle vittime
A Bisceglie, un rappresentante ha accusato il Comune di aver offeso la memoria delle vittime di un incidente. La questione si concentra sul motivo per cui i nomi delle vittime non sono stati menzionati durante l'udienza in aula, nonostante la richiesta di farlo. Inoltre, si discute su come l’amministrazione abbia gestito un’allerta riguardante l’edificio scolastico Monterisi, ignorando le indicazioni di sicurezza. La vicenda ha suscitato reazioni e polemiche tra le parti coinvolte.
? Punti chiave Perché i nomi delle vittime non sono stati pronunciati in aula?. Come ha fatto l'amministrazione a ignorare l'allerta sulla scuola Monterisi?. Quanto incide il taglio dei fondi per la manutenzione sulla sicurezza?. Chi può sostituire la giunta con un commissario prefettizio?.? In Breve Interrogazione del 6 ottobre 2025 sulla potatura alberi zona scuola Monterisi ignorata.. Bilancio gennaio 2026 prevede soli 120.000 euro per la manutenzione del territorio.. Spina confronta i fondi attuali con le centinaia di migliaia euro di dieci anni fa.. Maggioranza rifiuta proposta di dimissioni collettive per evitare commissariamento prefettizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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