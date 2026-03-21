Vittime delle mafie anche il Comune di Cremona alla giornata della memoria promossa da Libera

Il Comune di Cremona ha inviato una delegazione alla XXXI Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno, organizzata da Libera a Torino. L’evento si è svolto questa mattina e ha visto la partecipazione di rappresentanti comunali. La giornata è dedicata alle vittime innocenti delle mafie e si svolge ogni anno per ricordare le persone uccise dalle organizzazioni criminali.

Cremona, 21 marzo 2026 – Una delegazione del Comune di Cremona ha partecipato alla XXXI Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera, tenutasi in mattinata a Torino. In rappresentanza del Comune ha infatti preso parte alla manifestazione nazionale l’assessora Roberta Mozzi, accompagnata dal Gonfalone comunale. Presenti anche alcune istituzioni scolastiche cremonese, come l’Istituto J. Torriani, l’Anguissola e la Scuola secondaria di primo grado Virgilio. Nel primo giorno di primavera, simbolo di rinascita, l’associazione Libera, gli enti locali, le realtà del terzo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vittime delle mafie, anche il Comune di Cremona alla giornata della memoria promossa da Libera Articoli correlati Leggi anche: A Valenzano “Versacci contro le mafie”: poesia e memoria in vista della giornata dell’impegno e del ricordo delle vittime innocenti delle mafie Altri aggiornamenti su Vittime delle mafie anche il Comune di... Temi più discussi: Studenti cremaschi in corteo a Torino per la Giornata di Libera contro le mafie; Eventi segnalati dai Comuni; Torna la Festa dell'Albero a Crema: in Duomo fiori, profumi e colori della primavera; Scuola Primaria di Capergnanica: il modello di edilizia scolastica del futuro. Anche il Comune di Cremona con l'assessore Mozzi all'iniziativa di LiberaUna delegazione del Comune di Cremona ha partecipato alla XXXI Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle ... cremonaoggi.it Il Comune di Cremona presente alla Giornata nazionale della Memoriae dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie Cremona, 21 marzo 2026 – Una delegazione del Comune di Cremona ha partecipato alla XXXI Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ... welfarenetwork.it CREMONA ENTRA NEL GIRO D’ITALIA PER LA PACE Il Comune aderisce al “Giro d’Italia per la Pace”, iniziativa promossa dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace e dalla Fondazione facebook