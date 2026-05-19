Angelo Binaghi ha raccontato di aver provato timore riguardo alla partecipazione di Jannik Sinner a Roma, confessando di essere stato terrorizzato all’idea che il giocatore potesse non arrivare in città. Le ultime due settimane trascorse nella capitale gli sono sembrate un momento di grande importanza nel suo percorso, portandolo a percepire questa fase come un traguardo importante. La sua testimonianza si concentra sulle emozioni provate in vista dell’evento, senza approfondire altri dettagli.

Per Angelo Binaghi, le ultime due settimane romane hanno avuto il sapore di una consacrazione definitiva. Gli Internazionali d’Italia hanno certificato non solo la centralità del tennis italiano nello scenario mondiale, ma anche il peso politico e mediatico raggiunto dalla FITP sotto la sua guida. Tra record d’incassi, un Foro Italico invaso dai tifosi e i successi azzurri firmati da Jannik Sinner nel singolare e dalla coppia Simone Bolelli-Andrea Vavassori nel doppio, il presidente federale si gode un momento irripetibile, costruito nel tempo grazie alla crescita del movimento e soprattutto all’ascesa del numero uno del mondo. Il trionfo di Sinner a Roma, però, secondo quanto raccontato dallo stesso Binaghi a Radio Anch’io Spor t, non era affatto scontato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Angelo Binaghi rivela: “Ero terrorizzato, ho temuto che Jannik Sinner non venisse a Roma”

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