Un bambino di quattro anni è stato coinvolto in un incidente stradale a Novellara. Secondo quanto riferito, il piccolo è stato urtato e sbalzato a terra da un’auto che stava effettuando una manovra all’interno dell’area antistante il centro commerciale di galleria Cooperatori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure al bambino. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Un bambino di quattro anni è rimasto ferito in incidente stradale avvenuto a Novellara. Il piccolo è stato urtato e sbalzato a terra da un’ auto in manovra all’interno dell’area antistante il centro commerciale di galleria Cooperatori. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, l’auto ha urtato il bimbo, che si trovava in zona insieme ai familiari. Il colpo lo ha sbalzato sull’asfalto. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha fatto intervenire sul posto il personale dell’ambulanza della Croce rossa locale insieme all’automedica della vicina sede. Dopo le prime cure il bambino, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasferito d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni giudicate serie ma non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimbo di 4 anni investito da un’auto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TRAGEDIA A BERGAMO: BIMBO DI 9 ANNI MUORE INVESTITO DA UNAUTO. IL PADRE NA CERCATO DI RIANIMARLO

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Bimbo di 9 anni investito da un’auto in piazzale Risorgimento: gravissimo

Paura a Senigallia, bimbo di 10 anni investito da un'auto: atterra l'eliambulanzaSENIGALLIA - Un bambino di 10 anni è stato investito da un'auto mentre si trovava nei pressi della sua abitazione.

Giovanni purtroppo non tornerà più e come è morto lui sono morto anche io Le parole del papà del piccolo Giovanni, il bimbo di 9 anni ucciso a coltellate dalla madre. #Fuoridalcoro x.com

Bimbo di 5 anni muore al pediatrico Meyer, era ricoverato per accertamentiUn bambino di 5 anni è morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi al pediatrico Meyer di Firenze dove era ricoverato per sottoporsi ad accertamenti. A darne notizia in serata è l'ospedale fiorentin ... ansa.it

L’infermiera del 118 al telefono con il bimbo di 4 anni: Mi diceva mamma dorme e non si sveglia. Conquistata la sua fiducia, li ho salvati dal monossidoAppena ho sentito la vocina di un bimbo rispondermi al telefono, ho capito che la situazione era grave. Sharone Cominato, 35 anni, infermiera del Suem di Rovigo, ripercorre con emozione i minuti ... corrieredelveneto.corriere.it