Paura a Senigallia bimbo di 10 anni investito da un' auto | atterra l' eliambulanza

A Senigallia, un bambino di 10 anni è stato investito da un'auto mentre si trovava vicino alla sua casa. L'incidente ha richiesto l'intervento di un'eliambulanza, che è atterrata sul posto. La dinamica esatta dell'accaduto non è ancora nota, e le forze dell'ordine stanno svolgendo accertamenti per chiarire l'incidente. La prognosi del bambino non è stata comunicata.

SENIGALLIA - Un bambino di 10 anni è stato investito da un'auto mentre si trovava nei pressi della sua abitazione. E' successo nel pomeriggio di oggi nella zona di Borgo Panni. Sul posto un'ambulanza del 118 e l'elicosoccorso. Il piccolo è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale regionale.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Senigallia, bimbo di 10 anni investito: soccorso urgente con l’elicottero? Cosa sapere Bambino di 10 anni investito da un'auto a Borgo Panni, Senigallia, venerdì 1° maggio. Paura a Busseto, una 66enne e un bimbo di 5 anni investiti da un'auto in via DonizettiDue pedoni, tra cui un bimbo di 5 anni, sono stati investiti da un'auto nel pomeriggio di giovedì 2 aprile, lungo via Gaetano Donizetti a Busseto.