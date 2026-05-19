La Commissione europea ha annunciato un nuovo sistema di biglietto unico per i treni europei, con prezzi che possono scendere fino al 40 per cento rispetto alle tariffe attuali. Il progetto prevede anche rimborsi garantiti per i viaggiatori in caso di cancellazioni o ritardi. La misura mira a ridurre i costi dei biglietti ferroviari internazionali e a offrire maggiori garanzie ai passeggeri durante i viaggi tra diversi paesi dell’Unione.

L’obiettivo economico della Commissione europea è chiaro: abbattere i prezzi dei biglietti ferroviari internazionali, garantendo al contempo tutele finanziarie inedite per i passeggeri. Con la proposta del biglietto unico europeo “ One journey, one ticket, full rights” (Un solo viaggio, un solo biglietto, pieni diritti), Bruxelles punta a rivoluzionare il mercato dei trasporti su rotaia, replicando i benefici economici già vissuti dai consumatori europei con l’azzeramento dei costi di roaming telefonico. Come analizzato dal Corriere della Sera, la direttiva imporrà regole severe ai giganti del settore per favorire la trasparenza e la concorrenza, incidendo in modo diretto sulle finanze di chi viaggia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Biglietto unico europeo per i treni: prezzi giù fino al 40% e rimborsi garantiti. Ecco come funziona e quanto si può risparmiare

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