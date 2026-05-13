Treni arriva il biglietto ferroviario unico | come funziona la proposta dell’Ue per viaggiare in tutta Europa
L’Unione Europea ha presentato una proposta per introdurre un biglietto ferroviario unico che permetterebbe di viaggiare tra diversi paesi con un solo documento. L’obiettivo è facilitare la pianificazione dei spostamenti e rendere più semplice l’uso del trasporto pubblico ferroviario internazionale. La proposta prevede che i passeggeri possano acquistare un unico biglietto per più tratte, evitando di dover gestire molteplici acquisti e prenotazioni.
Un unico biglietto per agevolare e semplificare la pianificazione dei viaggi. È l’ultima iniziativa della Commissione europea, che ha presentato il pacchetto «One journey, one ticket, full rights», in cui un sistema che facilita i paseggeri nella prenotazione dei viaggi ferroviari nell’Unione, regionali, a lunga percorrenza e transfrontalieri, offerti da uno o più operatori. La proposta ora sarà sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Ue, seguendo il normale iter legislativo. L’intento è chiaro ed è espresso dal vicepresidente esecutivo un un’unica transazione Raffaele Fitto: «Riducendo la frammentazione e rendendo i confini meno visibili, rafforziamo il nostro mercato interno e garantiamo che vivere in una regione di confine o in un’area rurale non rappresenti uno svantaggio ».🔗 Leggi su Open.online
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