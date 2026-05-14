Biglietto unico per i treni in Europa come funziona | più diritti ai passeggeri

L'Unione Europea ha approvato una nuova normativa che introduce un biglietto unico per i treni in tutta Europa. Le compagnie ferroviarie sono ora obbligate a collaborare con le piattaforme di vendita online, permettendo ai passeggeri di acquistare un solo biglietto per tratte multiple. La legge prevede anche tutele specifiche per chi perde coincidenze o subisce ritardi, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e i diritti dei viaggiatori.

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