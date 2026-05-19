Bifini ha assunto il ruolo di nuovo responsabile della Milan Academy Loyac, una posizione che solleva domande sulla sua capacità di adattarsi alla realtà del Kuwait. La sua mentalità, definita anarchica, rappresenta un elemento di novità rispetto alle pratiche tradizionali adottate finora. La decisione di affidargli questa carica è stata presa dopo il suo recente esonero da un’altra squadra, ma le motivazioni precise di questa scelta non sono state rese note. Resta da capire come il tecnico affronterà questa sfida internazionale.

? Punti chiave Come farà la mentalità anarchica di Bifini a integrarsi in Kuwait?. Chi ha spinto la scelta del tecnico dopo il suo esonero?. Cosa prevede il progetto specifico per le 52 calciatrici dell'Academy?. Perché il modello Milan cerca personalità forti invece di soli tattici?.? In Breve Academy conta 400 atleti e 52 ragazze per il progetto calcio femminile.. Claudio Zola e Faisal AlHaroun supervisionano il percorso formativo in Kuwait.. Bifini ha collezionato 481 presenze e 67 reti nella carriera da calciatore.. Il tecnico ha guidato il Grosseto Under 19 dal settembre 2016.. Alessio Bifini approda a Kuwait City come nuovo capo allenatore della Milan Academy Loyac, portando il suo stile di gioco creativo e la sua personalità decisa in un contesto internazionale di alto livello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bifini sfida il deserto: è lui il nuovo capo della Milan Academy Loyac

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