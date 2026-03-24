Al Circolo della Stampa ospite Marcello Sinigaglia con il suo nuovo libro M' ama dance Academy

Domenica 29 marzo, alle ore 10.30, al Circolo della Stampa, arriva da Milano lo scrittore Marcello Sinigaglia, già Premio Pasolini, pronto a farci entrare nel ritmo del suo nuovo libro “M’AMA DANCE ACADEMY”.Un incontro da vivere insieme, tra parole, emozioni e movimento, con:Paolo Speranza, storico del cinema Melania Areopagita, direttrice artistica della Compagnia della Danza e docente di danza classica e moderna.Un appuntamento che profuma di rinascita, di arte e di bellezza.Lasciati trasportare. vieni a respirare la primavera con noi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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