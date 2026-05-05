Biennale Arte 2026 a Venezia | dove si trovano i padiglioni sedi orari e costi

Dal 9 maggio al 22 novembre 2026 Venezia ospiterà la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale, intitolata “In Minor Keys”. La manifestazione prevede più di 100 partecipazioni nazionali, distribuite tra sedi storiche e spazi pubblici e privati in città. I padiglioni e le diverse sedi saranno aperti in orari stabiliti, con costi di ingresso variabili a seconda delle aree e delle mostre visitate.

Dal 9 maggio al 22 novembre 2026 Venezia ospita la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale, con la mostra principale “In Minor Keys” e oltre 100 partecipazioni nazionali distribuite tra sedi storiche e spazi diffusi in città.DOVE SI TROVANO I PADIGLIONILe due principali aree.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Biennale Arte 2026, dove si trovano i 31 eventi collateraliApre al pubblico il 9 maggio (pre-apertura per gli addetti ai lavori dal 6 all'8 maggio) la Biennale Arte 2026, 61. Biennale Arte 2026, la giuria ignorerà i padiglioni di Russia e IsraelePer i premi della Biennale Arte 2026, che aprirà il prossimo 9 maggio, non saranno considerati i padiglioni nazionali di Russia e Israele. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Istituiti due Leoni dei Visitatori per la Biennale Arte 2026; Biennale Arte 2026: la guida completa a tutti i padiglioni nazionali; Siete Venezia per la Biennale? Stampatevi l’Agendissima di Artribune!; Biennale Arte Venezia 2026: il programma e tutti gli eventi. Venezia, i padiglioni della Biennale d'Arte: un filo rosso tra i conflitti e le memorie collettiveLa 61° edizione si può visitare dal 9 maggio al 22 novembre. Un'edizione tra polemiche e tensioni internazionali, ma anche un viaggio che riflette un mondo complesso ... rainews.it Biennale di Venezia 2026, lettera dell'Ue: Non sia vetrina per la RussiaA pochi giorni dall’apertura ufficiale della Biennale, non si placano le polemiche intorno alla decisione di permettere anche alla Russia di partecipare. Il padiglione russo resta infatti escluso dall ... tg24.sky.it Anastasia Karneeva ringrazia per la presenza della Russia alla Biennale Arte 2026: "L'arte deve rimanere indipendente" - facebook.com facebook Biennale Venezia, Buttafuoco: "La potenza dell'arte superiore a ogni prepotenza" x.com