Dal film di Peaky Blinders a 5 secondi di Virzì a Un semplice incidente di Panahi Le trame e le recensioni dei bei film di marzo 2026 su Netflix Prime Sky e Disney

A marzo 2026 arrivano su diverse piattaforme film di vario genere. Su Netflix è disponibile il film “Peaky Blinders – The Immortal Man”, che ricostruisce un’epoca storica e mescola elementi di gangster movie e dramma storico. Sono inoltre presenti recensioni di film come “5 secondi” di Virzì e “Un semplice incidente” di Panahi, evidenziando le uscite più discusse del mese.

Arriva su Netflix il film Peaky Blinders – The Immortal Man, grandiosa ricostruzione d’epoca, un’opera che sta tra il gangster movie e il (melo)dramma storicobellico. A quattro anni dalla sesta stagione della serie tv e in attesa delle stagioni sette e otto (la settima prevista per il 2027), ecco dunque l’atteso film della saga creata da Steven Knight e dedicata alla gang dei Shelby (famiglia gangster di fantasia, ispirata a molti personaggi e fatti reali.). È tra i titoli da non perdere in streaming a marzo 2026. Ma sulle piattaforme on demand ce ne sono molti altri. Alcuni titoli? Un semplice incidente di Jafar Panahi (su Sky Cinema e NOW dall’11 marzo), Cinque secondi di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi (ancora su Sky Cinema e NOW, dal 23) e 40 secondi di Vincenzo Alfieri (su Netflix, dal 25). 🔗 Leggi su Amica.it

