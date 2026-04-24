Buen Camino arriva su Netflix ma la vera sorpresa è la maratona di tutti i film di Zalone

Da cinemaserietv.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver dominato i botteghini italiani, Buen Camino si prepara a conquistare un nuovo pubblico. Dal 29 aprile 2026 il film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, è in uscita su Netflix. Ma la notizia non finisce qui: la piattaforma ha deciso di rendere disponibili tutti i film dell’attore pugliese, regalando agli abbonati una vera e propria maratona comica.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) Per celebrare l’arrivo su Netflix, è stato diffuso un video che è stato accolto con entusiasmo dai fan. Nel filmato appaiono tutti i personaggi iconici interpretati da Checco Zalone nel corso degli anni, che “”si incontrano”” in un crossover atteso da tempo.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Buen Camino, la trama e i posti del nuovo film di Checco Zalone

Video Buen Camino, la trama e i posti del nuovo film di Checco Zalone

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