Bernie Sanders al Salone del Libro di Torino | Trump non rappresenta gli Usa Combattiamo le disuguaglianze| Il discorso integrale
Al Salone del Libro di Torino, Bernie Sanders ha affrontato diversi temi, parlando della presidenza di Donald Trump e della sua influenza sugli Stati Uniti, sottolineando che non rappresenta l’intera nazione. Ha discusso delle crescenti disuguaglianze economiche e sociali nel paese e ha evidenziato come queste problematiche siano al centro delle sue battaglie politiche. Inoltre, ha toccato i rapporti tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea e ha espresso preoccupazioni riguardo alle minacce legate all’Intelligenza Artificiale.
La deriva degli Stati Uniti con la presidenza di Donald Trump, i rapporti tra gli Usa e l’ Unione europea, la minaccia rappresentata dall’ Intelligenza Artificiale. Bernie Sanders arriva al Salone del Libro di Torino e prima di sottoporsi a un’intervista apre con uno discorso che Ilfattoquotidiano.it pubblica nella sua versione integrale: È un onore per mia moglie Jane e per me essere qui al Salone del Libro di Torino. E voglio ringraziare tutti voi per essere venuti questa sera. Prima di andare oltre, voglio che sappiate tutti che le opinioni e le azioni di Donald Trump nei confronti dell’Europa non rappresentano — sottolineo non rappresentano — in alcun modo, forma o misura la posizione della stragrande maggioranza del popolo americano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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