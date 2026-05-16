Bernie Sanders al Salone del Libro di Torino | Trump non rappresenta gli Usa Combattiamo le disuguaglianze| Il discorso integrale

Al Salone del Libro di Torino, Bernie Sanders ha affrontato diversi temi, parlando della presidenza di Donald Trump e della sua influenza sugli Stati Uniti, sottolineando che non rappresenta l’intera nazione. Ha discusso delle crescenti disuguaglianze economiche e sociali nel paese e ha evidenziato come queste problematiche siano al centro delle sue battaglie politiche. Inoltre, ha toccato i rapporti tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea e ha espresso preoccupazioni riguardo alle minacce legate all’Intelligenza Artificiale.

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