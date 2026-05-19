Bernardini | Arezzo Sport Hub non è la risposta alle esigenze del mondo sportivo e sociale
Lorenzo Bernardini, presidente del Csi di Arezzo, ha commentato le proposte del programma elettorale di Marcello Comanducci, in particolare riguardo al progetto “Arezzo Sport Hub”. Bernardini ha affermato che l’iniziativa non risponde alle esigenze del mondo sportivo e sociale locale, sottolineando che non si tratta di uno sviluppo “a km 0” per lo sport. La discussione si inserisce nel contesto del dibattito tra le forze politiche sulla pianificazione dello sviluppo sportivo in città.
Lorenzo Bernardini, presidente del Csi Arezzo entra nel dibattito elettorale e commenta uno dei punti del programma di Marcello Comanducci, si tratta di “Arezzo Sport Hub” che, spiega Bernardini “non è sport a km 0.”“Arezzo Sport Hub non è la risposta alle esigenze del mondo sportivo e sociale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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