VIDEO | Aeroporto apre un' area per gli amici a quattro zampe | Una risposta concreta alle esigenze dei viaggiatori

Un’area dedicata agli amici a quattro zampe è stata inaugurata presso l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino. La nuova sezione, di circa 350 metri quadrati, è accessibile 24 ore su 24 e si rivolge a viaggiatori con animali, cani di assistenza e persone in transito. La struttura si trova all’interno dell’aerostazione e offre spazi specifici per il tempo di permanenza degli animali durante il viaggio.