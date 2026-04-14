VIDEO | Aeroporto apre un' area per gli amici a quattro zampe | Una risposta concreta alle esigenze dei viaggiatori
Un’area dedicata agli amici a quattro zampe è stata inaugurata presso l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino. La nuova sezione, di circa 350 metri quadrati, è accessibile 24 ore su 24 e si rivolge a viaggiatori con animali, cani di assistenza e persone in transito. La struttura si trova all’interno dell’aerostazione e offre spazi specifici per il tempo di permanenza degli animali durante il viaggio.
All’aeroporto internazionale Falcone Borsellino nasce un’area pet di circa 350 metri quadrati, accessibile 24 ore su 24, dedicata a chi viaggia con i propri animali, ai cani che assistono individui con fragilità o a chi è di passaggio dall’aerostazione per accompagnareaccogliere i propri cari.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il Comune inaugura un'altra area per far sgambettare gli "amici a quattro zampe"L'11 aprile alle 11 l'appuntamento per gli interessati è a Ponte San Nicolò in piazzale Spinelli.
I giocattoli dei tuoi amici a quattro zampe? Sono tra gli oggetti più sporchi di casa: ecco come lavarliI giocattoli dei nostri animali domestici rappresentano molto più di semplici passatempi: sono compagni di gioco, oggetti di comfort e strumenti...