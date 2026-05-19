Arezzo sport hub | più che un progetto un film di fantascienza

Un nuovo progetto dedicato agli sport a livello locale ha attirato l’attenzione per le sue dimensioni e tempistiche di realizzazione. Presentato come un iniziativa ambiziosa, il progetto prevede la creazione di strutture sportive e spazi dedicati, con un’idea di completamento prevista intorno al 2050. La comunicazione ufficiale ha descritto l’intervento come un vero e proprio “film di fantascienza”, sottolineando il carattere innovativo e futuristico dell’intervento. La data di presentazione è del 19 maggio 2026.

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Arezzo, 19 maggio 2026 – « Arezzo sport hub: più che un progetto, un film di fantascienza. con lo “stile Scapecchi” pronto forse nel 2050». La nota di Giovanni Donati e Alessandro Caneschi candidati Pd. «Nei giorni scorsi il candidato Comanducci ha presentato, attraverso un video, il progetto “Arezzo Sport Hub”. Un’idea suggestiva, ma che assomiglia molto più a un rendering elettorale che a un progetto concretamente realizzabile. Basta osservare l’area individuata per capire che gli impianti mostrati difficilmente potrebbero trovare spazio lì. Realisticamente, si potrebbe realizzare al massimo un campo da calcio, non certo la grande cittadella sportiva raccontata nel video. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Arezzo sport hub: più che un progetto, un film di fantascienza» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento I 5 film più pazzi del Festival di Cannes 2026 tra horror e fantascienzaI film più «pazzi» del Festival di Cannes 2026, che apre il 12 maggio, terranno sveglio il pubblico in sala anche nelle proiezioni del mattino o... 25 film di fantascienza ultra cult che hanno fatto la storia di questo genereI film di fantascienza, categoria tanto vasta quanto meravigliosa, possono vantare alcune delle più grandi storie mai raccontate sul grande schermo... Arezzo sport hub: più che un progetto, un film di fantascienzaArezzo, 19 maggio 2026 – Arezzo sport hub: più che un progetto, un film di fantascienza. con lo stile Scapecchi pronto forse nel 2050. La nota di Giovanni Donati e Alessandro Caneschi candidati Pd ... lanazione.it Jovanotti manda un video messaggio alle ragazze dell'Acf Arezzo: Lo sport è la cosa più bella del mondoLorenzo Cherubini e il calcio femminile aretino: Siete una bella squadra, avete un vice allenatore che spacca ... corrierediarezzo.it