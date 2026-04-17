Una panca usata come ariete e il pc portatile sottratto al locale | in due in manette per tentato furto al parco Olmi

Nella notte tra il 15 e il 16 aprile, due persone sono state arrestate dalla Polizia di Bergamo per aver tentato di rubare in un negozio all’interno del Parco Olmi. Secondo quanto ricostruito, avrebbero usato una panca come ariete e si sarebbero impossessati di un computer portatile. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato i sospetti prima che portassero a termine il furto.

Nella notte tra il 15 e il 16 aprile, la Polizia di Stato di Bergamo ha tratto in arresto due soggetti, responsabili di tentato furto aggravato in concorso ai danni di un esercizio commerciale situato all’interno del Parco Olmi. In particolare, un cittadino italiano classe 1985 e un cittadino tunisino regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, classe 1992, dopo aver utilizzato una panca come ariete, hanno sfondato la porta a vetri delle cucine dell’esercizio commerciale, tentando così di introdursi all’interno dei locali. L’intervento tempestivo degli equipaggi delle Volanti, attivati a seguito della segnalazione pervenuta da un istituto di vigilanza privata, ha consentito di raggiungere e bloccare immediatamente i due soggetti, evitando che il reato venisse portato a ulteriori conseguenze.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Auto usata come ariete contro la vetrina di una gioielleria: è il secondo furto in 24 ore a RomaEnnesimo furto in una gioielleria romana: usata un'auto come ariete per sfondare la saracinesca. Pc portatile sparisce durante l'orario scolastico, avviate indagini sul furtoNessuno s'è accorto di nulla, né ha notato atteggiamenti o comportamenti sospetti.