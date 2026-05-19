Bergamo ecco l’estate 2026 per i giovani | volontariato musica laboratori e spazi di partecipazione

A Bergamo, da giugno a settembre, si svolgerà il calendario estivo rivolto ai giovani, organizzato dalle Politiche giovanili del Comune. Le iniziative prevedono attività di volontariato, eventi musicali, laboratori e spazi dedicati alla partecipazione dei giovani. La programmazione si svolge nel periodo estivo e coinvolge diverse location della città. L’obiettivo è offrire opportunità di intrattenimento e coinvolgimento per i ragazzi durante i mesi più caldi dell’anno.

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LE INIZIATIVE. Da giugno a settembre torna il calendario estivo di Bergamo per i giovani, promosso dalle Politiche giovanili del Comune di Bergamo. In programma iniziative gratuite per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 25 anni: esperienze di volontariato, laboratori creativi, musica dal vivo, appuntamenti negli spazi giovanili e momenti di confronto sulla partecipazione alla vita della città. Con l’arrivo dell’estate prende il via il nuovo calendario di iniziative gratuite promosso dalle Politiche giovanili del Comune di Bergamo e rivolto alle nuove generazioni. Da giugno a settembre, Bergamo per Giovani proporrà attività pensate per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 25 anni, con l’obiettivo di offrire occasioni di incontro, sperimentazione, socialità e partecipazione in diversi spazi della città. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, ecco l’estate 2026 per i giovani: volontariato, musica, laboratori e spazi di partecipazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Ponzano Calcio: impresa e volontariato creano nuovi spazi per i giovani Asti, nuovi spazi per giovani: laboratori e supporto psicologico? Cosa sapere L'Auditorium di via Goltieri 3 ad Asti ospita il programma DesTEENazione fino al 2026. Bergamo, ecco l’estate 2026 per i giovani: volontariato, musica, laboratori e spazi di partecipazione x.com Bergamo, ecco l’estate 2026 per i giovani: volontariato, musica, laboratori e spazi di partecipazioneDa giugno a settembre torna il calendario estivo di Bergamo per i giovani, promosso dalle Politiche giovanili del Comune di Bergamo. In programma iniziative gratuite per ragazze e ragazzi dagli 11 ai ... ecodibergamo.it Estate 2026, assegnati San Giacomo e Parco Goisis a Bergamo. Nessuna domanda per la TruccaLe attività dal 30 maggio al 13 settembre. Nessuna candidatura per il Parco della Trucca, dove l’amministrazione sta valutando una soluzione alternativa. ecodibergamo.it