Asti nuovi spazi per giovani | laboratori e supporto psicologico

Asti ha avviato un progetto rivolto ai giovani, con l'apertura di nuovi spazi dedicati a laboratori e sostegno psicologico. L'Auditorium di via Goltieri 3 sarà sede del programma DesTEENazione, che durerà fino al 2026. L'iniziativa mira a offrire ai giovani opportunità di crescita e supporto in un ambiente dedicato.

? Cosa sapere L'Auditorium di via Goltieri 3 ad Asti ospita il programma DesTEENazione fino al 2026.. Il progetto offre laboratori e supporto psicologico ai giovani tra gli 11 e i 21 anni.. L’Auditorium di via Goltieri 3 ad Asti ospiterà un calendario fitto di attività per i ragazzi tra gli 11 e i 21 anni con il programma DesTEENazione, che proseguirà con diverse iniziative fino al 10 giugno 2026. Mentre le strade della città si preparano a vivere il passaggio verso la primavera, lo spazio multifunzionale dedicato alle nuove generazioni ha delineato un percorso chiaro per i prossimi mesi. Il progetto, che trova la sua sede fisica proprio in via Goltieri 3, mira a offrire ai giovani del territorio un punto di riferimento sicuro, alternando momenti di crescita creativa a sessioni di supporto più profondo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti, nuovi spazi per giovani: laboratori e supporto psicologico Notizie correlate Roma: torna il supporto psicologico gratuito per i giovaniA partire dal 20 aprile, il Comune di Roma riattiverà il servizio di supporto psicologico dedicato ai giovani tra i 18 e i 30 anni attraverso la... Milazzo: lanciata “Io ti ascolto”, app comunale per supporto psicologico a giovani in difficoltà.A Milazzo, nel contesto di un convegno dedicato a bullismo e ascolto, è stata presentata “Io ti ascolto”, un’applicazione digitale sviluppata per... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Banca di Asti con una donazione di 300 mila euro all’Ospedale di Biella dà l’avvio al progetto di raccolta fondi per l’acquisizione della PET; Inaugurato il nuovo Corpo di Guardia per la Prefettura di Asti; Scuola per adulti e stranieri, boom di iscritti: La Cgil: Mancano aule e il 40% di docenti; Vinoteca Tamborini: grande successo per l'inaugurazione degli spazi rinnovati. «Chiediamo spazi adeguati e più insegnanti per il Cpia»Avviate dal comitato sindacale del Centro provinciale istruzione adulti due petizioni per chiedere l’ampliamento della sede e l’incremento dei docenti ... lanuovaprovincia.it Asti, i bambini si riappropriano del parcheggio di piazzale Vittoria trasformandolo in uno spazio didattico e di gioco [FOTO]Grazie al progetto regionale Assieme.it, gli alunni delle scuole Baracca e Ferraris propongono progetti per la messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola e la promozione della mobilità sostenibile ... lanuovaprovincia.it La Stampa. . “Un padre-padrone”. Così viene definito nella sentenza del tribunale di Asti, un uomo condannato a due anni e sei mesi di detenzione per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei quattro figli. La sentenza, letta lo scorso 15 aprile, era stata ri - facebook.com facebook | MATCH DAY ASTI LIGORNA Serie D 15:00 Stadio Bosia Genova #LaTerzaSquadraDiGenova x.com