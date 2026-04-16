Ponzano Calcio | impresa e volontariato creano nuovi spazi per i giovani

Nel comune di Ponzano, un intervento coordinato tra un’impresa locale e volontari ha portato alla creazione di nuovi spazi dedicati ai giovani atleti dell’U.S. Ponzano Calcio. Questa iniziativa ha permesso di realizzare strutture funzionali volte alla crescita sportiva e personale dei ragazzi. L’obiettivo principale è offrire un ambiente più adeguato alle esigenze dei giovani calciatori, favorendo la loro formazione sportiva.

Nuovi spazi funzionali per la crescita dei giovani atleti dell’U.S. Ponzano Calcio sono ora realtà grazie a un intervento coordinato che ha la sinergia tra impresa locale e volontariato. Presso l’impianto sportivo della società, sono stati infatti ultimati i lavori per la creazione di una moderna area dedicata alla pulizia delle calzature e la soletta necessaria all’installazione di nuovi gazebo, strutture pensate per accogliere meglio i ragazzi e favorire la socialità. Il motore del progetto: l’imprenditoria al servizio del sociale. Il completamento di queste opere è stato reso possibile dal contributo decisivo di Roberto Grigolin, imprenditore che ha messo a disposizione il calcestruzzo indispensabile per le nuove basi strutturali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponzano Calcio: impresa e volontariato creano nuovi spazi per i giovani Notizie correlate Leggi anche: Meta e Google condannate: Instagram e YouTube creano dipendenza nei giovani Aeroporto Lamezia: nuovi blocchi e sbarre creano il caos stradaleL’accesso stradale che conduce verso l’aeroporto di Lamezia Terme è diventato teatro di una gestione della viabilità estremamente complicata, con... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Nuovi spazi per i giovani dell’U.S. Ponzano Calcio: il grazie della società alla Superbeton e a tutti i volontari; Una grande Robbia batte il Magliano, Monte San Pietrangeli trionfa: Tabellini Seconda G; Il Valli Chioggia approda in Serie C1; Terza Categoria. Derby al Calasanzio e secondo punto per il Ponzano. Ponzano, la Juniores rimane in Elite! Russignan firma la salvezza, poi scatta la festaGli Under 19 di Calissoni mantengono la massima categoria regionale. Weekend positivo anche per gli Giovanissimi regionali che battono il Caerano e tengono accesa la possibilità di tenere la categoria ... trevisotoday.it WALTER BELLOTTO, UNA VITA PER IL PONZANO CALCIO Walter Bellotto è stato una figura simbolo del Ponzano Calcio e, più in generale, dello sport dilettantistico locale. La sua storia con il club gialloverde inizia nel 1977, dando avvio a un lungo percorso facebook