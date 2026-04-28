Addio code in autostrada | l’Europa punta sulla vignetta digitale

La Commissione europea ha annunciato un piano per eliminare i caselli autostradali entro il 2031, sostituendoli con un sistema di vignette digitali. L'iniziativa fa parte del progetto Smart Mobility, che prevede l'uso di tecnologie di controllo automatico delle targhe per ridurre le code e l'inquinamento nelle autostrade. La transizione mira a semplificare i controlli e migliorare la fluidità del traffico sulle arterie europee.

? Cosa sapere La Commissione UE punta alla vignetta digitale per eliminare i caselli entro il 2031.. Il piano Smart Mobility ridurrà code e inquinamento tramite il controllo automatico targhe.. Entro il 2031 la Commissione UE punta a eliminare i caselli fisici sulle autostrade europee introducendo una vignetta digitale unica per abbattere code e inquinamento. Il piano Smart Mobility 2031 mira a trasformare radicalmente l’esperienza di guida, sostituendo le barriere con un sistema basato sulla targa del veicolo per rendere i flussi di traffico più fluidi. Il modello proposto dalla Commissione punta a risolvere un problema che ogni automobilista conosce bene: il tempo perso e il carburante sprecato restando fermi davanti ai pedaggi, specialmente durante i periodi estivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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