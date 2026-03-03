Fondazione con il Sud fondi per il rilancio dei beni confiscati | candidature aperte fino a dicembre

La Fondazione con il Sud ha aperto le candidature per un finanziamento di due milioni di euro destinato alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie nel Mezzogiorno. Il 5 marzo alle ore 10 verrà presentato il regolamento della seconda annualità dello “sportello” dedicato agli enti di Terzo settore, che potranno presentare le domande fino a dicembre.

Due milioni di euro per sostenere la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie nel Mezzogiorno. La Fondazione con il Sud presenta giovedì 5 marzo alle ore 10 il regolamento della seconda annualità dello “sportello” dedicato agli enti di Terzo settore. L’incontro si svolgerà online, in streaming sul sito della Fondazione attraverso il canale YouTube ufficiale. L’iniziativa riguarda interventi in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e si inserisce nel triennio 2025-2027. Il regolamento è rivolto agli enti che, per la prima volta, decidono di fare rete per avviare percorsi di valorizzazione su beni non già finanziati dalla Fondazione, attraverso progetti sociali, culturali ed economici sostenibili e capaci di favorire la riappropriazione dei beni da parte delle comunità di riferimento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Dalle fondazioni “Con il Sud” e Cdp 2,5 mln per ridare vita ai beni confiscati ai clan

Finanziaria, l'Ars accelera: sì alla stabilizzazione dei trattoristi Esa, fondi per i beni confiscati alla mafiaIstituito dall'Ars un fondo destinato agli enti del terzo settore per realizzare progetti per combattere la dipendenza da smartphone.

