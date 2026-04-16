Elbano de Nuccio, 56 anni, originario di Napoli e residente a Bari, è stato riconfermato come presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti. La sua elezione è arrivata al termine di una votazione svolta online tra gli Ordini locali della categoria, conclusasi alle 19. La sua riconferma conferma la continuità nella guida dell’organizzazione professionale.

Elbano de Nuccio, 56 anni, nato a Napoli e residente a Bari, è stato riconfermato oggi presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti dopo il voto degli Ordini locali della categoria terminato (in modalità telematica) alle 19. L'altro candidato era Claudio Siciliotti, 73 anni, di Udine.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Giorgio Gavazzeni è il nuovo presidente dell’Ordine dei commercialisti di Bergamo

Vito Meloni è il nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti di CagliariVito Meloni è stato eletto nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari, succedendo ad Alberto Vacca.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: È napoletano il presidente dell'ordine dei Commercialisti: l'elezione; Deutsche Bank e Ordine dei Commercialisti insieme per un convegno a Napoli sulle ZES; Commercialisti, Corbello incontra gli studenti a Sant'Antimo: L’obiettivo è avvicinare i giovani alla nostra professione, oggi cambiata...; Il barese Elbano de Nuccio riconfermato presidente dei commercialisti.

È napoletano il presidente dell'ordine dei Commercialisti: l'elezioneElbano de Nuccio, 56 anni, nato a Napoli e residente a Bari, è stato riconfermato oggi presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti dopo il voto degli Ordini locali della categoria terminato ... napolitoday.it

Commercialisti, de Nuccio confermato PresidenteDe Nuccio confermato alla guida del Cndcec per il 2026-2030 con circa il 70% dei voti. Priorità: continuità e rilancio della professione. edotto.com

TARANTO - Convegno promosso dai giovani commercialisti: focus su assetti organizzativi, intelligenza artificiale e futuro della professione - facebook.com facebook