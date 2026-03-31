pasqua apertura straordinaria dei musei della rete provinciale di benevento

In occasione della Pasqua, i musei della rete provinciale di Benevento saranno aperti con orari straordinari. Tra le strutture accessibili, ci sono il Museo del Sannio, l'Arcos e il Complesso di Sant’Ilario, mentre altri musei resteranno chiusi. La decisione riguarda specificamente il periodo delle festività, senza indicazioni su eventuali variazioni future.

L’apertura straordinaria si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dalla Provincia di Benevento per incentivare il turismo e la fruizione dei beni culturali nel territorio. Comunicato Stampa L’indagine nasce dalla denuncia di un professionista: chiesti 70mila euro per sbloccare pratiche. Comunicato Stampa Grande partecipazione di bambini e famiglie lungo la pista ciclabile di via Lagni. Comunicato Stampa Il primo cittadino esprime rammarico umano e istituzionale e ribadisce la fiducia nella. La piccola nacque a Francoforte sul Meno nel 1929 da famiglia ebrea che si trasferì. Teco vorrei o Signoreoggi portar la crocenella tua doglia atroceio ti vorrei seguir,ma sono infermo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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