Riqualificazione e valorizzazione museale | il piano per il recupero della Rocca Paolina

È stato presentato un progetto di recupero completo della Rocca Paolina, che prevede interventi di riqualificazione e miglioramento della sicurezza. L’obiettivo è anche quello di valorizzare l’area come meta museale e turistica, attraverso interventi specifici e mirati. La riqualificazione coinvolge diverse parti della struttura con l’intento di renderla più accessibile e fruibile per visitatori e cittadini.

Un progetto di recupero a 360° che comprende interventi di riqualificazione, miglioramento della sicurezza e valorizzazione museale e turistica. La Rocca Paolina è stata candidata dal Comune di Perugia al bando regionale per la riqualificazione dei beni culturali.La giunta ha approvato la.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Perugia, il Comune "candida" la Rocca Paolina al bando per la riqualificazione dei beni culturali I paesaggi culturali. Proposte per il recupero e la valorizzazioneUna ricerca ed un progetto con l’Università di Firenze per recuperare e valorizzare il paesaggio culturale del Casentino, che può diventare anche... Panoramica sull’argomento Perugia, la giunta punta a 1,5 milioni per riqualificare la Rocca PaolinaUn investimento da 1,5 milioni di euro per la riqualificazione della Rocca Paolina. La giunta comunale ha approvato mercoledì la candidatura al bando regionale finanziato con il Fondo per lo sviluppo ... umbria24.it Progetto da un milione e mezzo per riqualificare la Rocca Paolina. Ferdinandi: Luogo rappresentativoLa giunta comunale ha approvato la proposta di partecipazione al bando regionale finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio cultura ... corrieredellumbria.it