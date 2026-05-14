Benedetta Primavera Diego Pugno | l' attaccante della Juventus che verrà

Il 14 maggio 2026 a Torino si è parlato di Diego Pugno, un attaccante considerato tra i più promettenti della Juventus. La sua velocità e tecnica lo rendono un elemento di rilievo nella rosa della squadra. Pugno si sta affermando come uno dei giovani più interessanti nel panorama calcistico italiano. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati, che seguono con interesse il suo percorso di crescita.

Torino, 14 maggio 2026 – Attaccante veloce e di qualità, Diego Pugno è uno dei prospetti più interessanti in casa Juventus. Per la serie Benedetta Primavera: quando i talenti li abbiamo in casa, parliamo di un giocatore di cui già si è sentito parlare nel corso degli ultimi anni e che potrebbe essere un diamante della futura rosa bianconera, Diego Pugno. Nato il 7 luglio 2006 a Borgaro Torinese, Pugno è cresciuto nel settore giovanile della Juventus ed è arrivato alla fine del suo percorso nella cantera della squadra piemontese. Il diciannovenne non ha solamente militato nel campionato Primavera, ma ha indossato per 8 volte la casacca della Juventus Next Gen nel campionato di Serie C durante la stagione in corso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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