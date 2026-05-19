Belve Crime l' attrice di ' Come un gatto in tangenziale' condannata per furto | Le commesse dei negozi mi vengono ancora dietro

Stasera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Belve Crime, in cui la conduttrice intervista Alessandra Giudicessa, nota per aver recitato nel film di Riccardo Milani insieme alla gemella Valentina e ad attori come Antonio Albanese e Paola. Recentemente, l’attrice è stata condannata per un episodio di furto, e ha dichiarato che le commesse dei negozi continuano a riconoscerla e a seguirla. La puntata si focalizza su questa vicenda e sulla sua carriera nel cinema.

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