Belve Crime l' attrice di ' Come un gatto in tangenziale' condannata per furto | Le commesse dei negozi mi vengono ancora dietro
Stasera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Belve Crime, in cui la conduttrice intervista Alessandra Giudicessa, nota per aver recitato nel film di Riccardo Milani insieme alla gemella Valentina e ad attori come Antonio Albanese e Paola. Recentemente, l’attrice è stata condannata per un episodio di furto, e ha dichiarato che le commesse dei negozi continuano a riconoscerla e a seguirla. La puntata si focalizza su questa vicenda e sulla sua carriera nel cinema.
Nella puntata di Belve Crime in onda stasera su Rai 2, Francesca Fagnani intervista Alessandra Giudicessa, attrice diventata popolare insieme alla gemella Valentina grazie al film di Riccardo Milani 'Come un gatto in tangenziale' nel quale ha recitato insieme ad Antonio Albanese e Paola. 🔗 Leggi su Today.it
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