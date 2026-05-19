Dopo la pausa per l’Eurovision Song Contest, la trasmissione Belve Crime ritorna in onda su Rai 2 in prima serata. La puntata del 19 maggio si concentra su alcuni dei principali casi di cronaca degli ultimi anni, coinvolgendo ospiti e approfondimenti su avvenimenti che hanno suscitato molto interesse pubblico. La trasmissione si propone di analizzare le vicende più discusse attraverso interviste e ricostruzioni dei fatti accaduti.

Dopo la pausa legata all’ Eurovision Song Contest, Belve Crime torna in prima serata su Rai 2 con una nuova puntata dedicata ad alcuni dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni. Lo spin-off del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani va in onda martedì 19 maggio alle 21.20 e promette di riportare al centro storie che hanno profondamente segnato l’opinione pubblica italiana. Il format resta quello che ha decretato il successo del programma: interviste dirette, senza filtri, costruite attorno alle fragilità, alle contraddizioni e alle zone d’ombra degli ospiti. Non soltanto ricostruzioni giudiziarie, ma racconti personali che provano a indagare le conseguenze umane e psicologiche dei fatti di cronaca. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Belve Crime 2026, gli ospiti e i casi di cronaca del 19 maggio

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Anteprima Belve Crime - Katharina Miroslawa - Martedì 5 maggio in prima serata su Rai2

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