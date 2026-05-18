Il 19 maggio 2026, alle 21, Rai 2 trasmetterà una nuova puntata di Belve Crime, dopo la pausa legata all’Eurovision. Tra gli ospiti ci sarà di nuovo Francesca Fagnani, che si confronterà con Raffaele Sollecito. La puntata si concentrerà anche su un caso avvolto da un mistero al femminile. La trasmissione prosegue con l’obiettivo di approfondire vicende giudiziarie e storie di cronaca, offrendo un’analisi dettagliata di eventi recenti.

Dopo la pausa dovuta all’Eurovision, Belve Crime riaccende i riflettori di Rai 2. Martedì 19 maggio 2026, alle 21.20, Francesca Fagnani torna in prima serata con una nuova puntata del suo spin-off noir, pronto a scavare nei meandri della cronaca nera e nelle pieghe più profonde dell’animo umano. Il debutto del programma ha già conquistato il pubblico con oltre un milione di spettatori. Dopo una settimana di attesa, la curiosità è alle stelle. Chi siederà sullo sgabello di Belve Crime? Quali storie verranno raccontate? E chi è la donna misteriosa che Francesca Fagnani ha mostrato nelle sue Instagram Stories? Scopriamolo insieme. Il nome più atteso della serata è Raffaele Sollecito, protagonista di uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi vent’anni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Belve Crime, ospiti del 19 maggio 2026: Francesca Fagnani torna con Raffaele Sollecito e un mistero al femminile

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Francesca Fagnani torna con Belve Crime: intervista esclusiva a Roberto Savi - Ore 14 - 05/05/2026

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