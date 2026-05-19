Bellezza in pole position | nasce la prima edizione di Miss Rally del Matese
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Il conto alla rovescia può ufficialmente partire: il Rally del Matese tornerà l’1 e 2 agosto con un’edizione che promette spettacolo, adrenalina e una grande novità destinata ad accendere ulteriormente l’entusiasmo degli appassionati. Ad annunciarlo è la New Matese MotorSport, che insieme alle. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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