Soddisfazione per la prima edizione del Festival della Legalità Che bellezza tutti questi giovani
Dal 6 al 9 maggio si è svolta la prima edizione del Festival della Legalità, con più di 1500 studenti delle scuole modenesi coinvolti. L’evento ha attirato giovani e giovanissimi, che hanno partecipato con entusiasmo alle attività proposte. La manifestazione ha visto la presenza di un pubblico complessivo che ha mostrato interesse verso il tema della legalità. La risposta degli studenti ha suscitato soddisfazione tra gli organizzatori.
La legalità si scopre un tema per giovani e giovanissimi. Sono stati più di 1500 le ragazze e i ragazzi delle scuole modenesi che dal 6 al 9 maggio hanno preso parte con entusiasmo alla prima edizione del Festival della Legalità che, complessivamente, ha visto la partecipazione di un pubblico di.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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