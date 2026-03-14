Gp Cina Kimi Antonelli fa la storia! Guarda la sua prima pole position in carriera

Nelle qualifiche del Gran Premio di Cina, Shanghai, un pilota italiano ha ottenuto la sua prima pole position in Formula 1. Si tratta di Andrea Kimi Antonelli, che ha battuto gli avversari e si è piazzato in prima posizione, segnando un risultato storico per la sua carriera. La sessione di qualifiche si è conclusa con Antonelli davanti a tutti, portando una novità nel paddock.

Shanghai ritrova un italiano davanti a tutti nelle qualifiche di Formula 1 dopo un’attesa lunghissima: a spezzare il tabù è Andrea Kimi Antonelli, autore della prima pole position della carriera. Il talento bolognese firma anche un primato storico, diventando il più giovane di sempre a conquistare il miglior tempo in qualifica e superando il record che apparteneva a Sebastian Vettel dal GP di Monza 2008. Alle sue spalle scatterà George Russell, non impeccabile nel Q3 ma comunque secondo. In seconda fila ci saranno le due Ferrari, con Lewis Hamilton davanti a Charles Leclerc. Più indietro le McLaren, mentre Max Verstappen non va oltre l’ottavo posto con la Red Bull. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gp Cina, Kimi Antonelli fa la storia! Guarda la sua prima pole position in carriera Articoli correlati Leggi anche: Kimi Antonelli fa la pole position e riscrive la storia della F1: Hamilton terzo al GP Cina Leggi anche: Kimi Antonelli in pole position al Gp Cina 2026, poi Russell e Hamilton Contenuti utili per approfondire Kimi Antonelli Temi più discussi: Kimi investigato per impeding su Norris: la decisione dei commissari; Mercedes inavvicinabili: Russell si prende le Qualifiche Sprint, 4° Hamilton; Antonelli salvo, niente penalità! Non c'è impeding su Norris perché...; F1 | GP Cina: nessuna penalità ad Antonelli per impeding su Norris. GP di Cina, Antonelli nella storia: conquista la pole a 19 anni, nessuno come lui. Ferrari in seconda filaEntrare nella storia dalla porta principale. Andrea Kimi Antonelli, 19 anni, ha conquistato a Shanghai la sua prima pole e diventa il più giovane ... msn.com GP Cina 2026, griglia di partenza: Antonelli è super, Italia in pole dopo 17 anni! Ferrari in 2ª fila dietro le Mercedes, Hamilton batte LeclercQualifiche GP Cina, è super Antonelli! Kimi è il poleman più giovane di sempre. Secondo Russell (con problemi tecnici), Ferrari in 2ª fila ... formulapassion.it Un Q3 thrilling a Shanghai che incorona Andrea Kimi Antonelli! Il cronometro si ferma sull’1:32.064, tempo che vale la prima pole position in gara in Formula 1 per il giovane talento italiano. Un risultato storico: l’ultima pole di un pilota italiano risaliva al 2009 - facebook.com facebook POLE STORICA PER ANTONELLI A SHANGHAI! Kimi Antonelli conquista la pole position e diventa il più giovane poleman di sempre a 19 anni! Battuta l'altra Mercedes di Russell. Ferrari in seconda fila, Hamilton precede Leclerc Domani gara tutta da vi x.com