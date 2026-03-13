Nasce il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze | approvato in aula il regolamento

In una seduta ieri, il Consiglio comunale presieduto da Sebastiano Anastasi ha approvato all’unanimità due regolamenti e due mozioni. La riunione si è svolta con la presenza dei membri dell’assemblea, che hanno votato favorevolmente alle proposte presentate. È stato inoltre annunciato il nascere del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, con il regolamento approvato durante la stessa seduta.

Il Consiglio comunale presieduto da Sebastiano Anastasi ha dato il via libera all’unanimità, nella seduta di ieri, a due regolamenti e due mozioni. Il primo provvedimento, approvato con 23 favorevoli, è il regolamento per l’istituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, proposto dall’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi e illustrato in Aula dall’assessora Viviana Lombardo. Il nuovo strumento mira a promuovere la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita democratica della comunità locale anche in attuazione della "Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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